Der Verkehrssektor muss dringend mehr zum Klimaschutz beitragen als bisher. Denn leider erfreut sich das Auto weltweit zunehmender Beliebtheit. Und Fortschritte bei der Verbrenner-Technologie werden zu oft dafür genutzt, Autos größer und schwerer zu machen, statt kleiner und sparsamer. Insofern ist jede Initiative wichtig, die dieser Tendenz etwas entgegensetzt.

160 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht der Verkehrssektor in Deutschland pro Jahr. Konzepte und Technologien, in diesem Bereich Emissionen zu reduzieren und dem Klimawandel damit gegenzusteuern gibt es, doch es fehlt an der Umsetzung.

Nur ist die Erklärung von Glasgow - das Aus für den Verbrenner spätestens ab 2040 - so wachsweich, dass man sich davon nicht allzu viel versprechen sollte. Zentrale Länder sind nicht dabei. China und die USA zum Beispiel - die beiden größten Automobil-Absatzmärkte der Welt. Auch die geschäftsführende Bundesregierung konnte sich bisher nicht durchringen, dem Verbrenner in Glasgow endgültig Goodbye zu sagen.

Einigkeit bei Verkehrsminister und Autolobby

Hintergrund ist mal wieder der ewig währende Disput zwischen Verkehrs- und Umweltministerium über grundsätzlich alles. In diesem Fall geht es um die Frage: Haben synthetische Kraftstoffe eine Zukunft - und damit der Verbrenner? Während das Umweltministerium es für wenig effizient hält, aus Strom Kraftstoffe zu machen, statt ihn direkt ins Auto zu laden, ist das Verkehrsministerium natürlich dafür, genau wie die Autolobby. Der geschäftsführende Minister Andreas Scheuer hält der Industrie bis zuletzt die Stange.

Das ist peinlich, weil symbolträchtig, aber es ist nicht tragisch. Erstens kann sich eine neue Regierung der Erklärung immer noch anschließen. Zweitens gibt bei dem Thema sowieso die Europäische Kommission das Tempo vor. Die indes peilt das Ende für CO2-emittierende Autos für 2035 an.

Autohersteller bestimmen Klimaziele am liebsten selbst

Entsprechend hohe Ziele haben sich die meisten Autobauer für die kommenden Jahre schon selbst gesteckt. Keiner von ihnen geht mit der Erklärung von Glasgow über bisherige Ankündigungen hinaus. Insofern ist etwa Mercedes als Unterschreiber auch nicht mutiger als BMW oder Volkswagen, die gleich komplett abgewunken haben, genau wie der weltweit größte Autobauer Toyota. Die Autohersteller bestimmen ihre Klimaziele nach wie vor am liebsten selbst - und immer vorsichtig austariert mit ihren Gewinnzielen.

Deshalb muss auf die Erklärung von heute eine starke Gesetzgebung folgen - nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus. Die EU kann dabei positiven Einfluss nehmen, zum Beispiel über internationale Abkommen und finanzielle Hilfen. Sie muss mit dafür sorgen, dass in anderen Ländern erst gar nicht die überbordende Infrastruktur für motorisierten Verkehr entsteht, mit deren Wandel Europa sich so schwertut.

Deutschland braucht Rollentausch in Verkehrspolitik

Deutschland sollte hierbei endlich die Rollen tauschen: Weg vom peinlichen Alles-Blockierer in der europäischen Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte. Hin zu einer Auto-Nation, die die Stärke ihrer Schlüssel-Industrie nicht in der Anzahl exportierter Autos misst, sondern an ihrer Fortschrittlichkeit.

Silke Hahne, Redakteurin für Wirtschaft und Gesellschaft. (Deutschlandradio / Bettina Fuerst-Fastre)Silke Hahne, geboren bei Köln. Studium Kommunikationswissenschaft und Hörfunkjournalismus in Münster und Leipzig, jeweils mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Finanzen. Freie Mitarbeiterin bei mehreren MDR-Hörfunkwellen, Volontariat beim Deutschlandradio. Redakteurin in der Abteilung Wirtschaft und Gesellschaft.