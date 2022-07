Iga Swiatek ist in Wimbledon ausgeschieden. (IMAGO/Shutterstock)

Die Polin verlor in der dritten Runde in zwei Sätzen gegen die Französin Alizé Cornet. Damit riss die Siegesserie von Swiatek, die zuletzt 37 Spiele und mehrere Turniere in Folge gewonnen hatte - darunter die French Open. Auch in Wimbledon galt sie als Favoritin.

Swiatek sagte nach ihrer Niederlage, sie habe gewusst, dass das passieren könnte und sich nicht in Bestform gefühlt. Die Französin Cornet sagte dagegen: "Für diese Matches lebe und trainiere ich". Sie hatte vor acht Jahren in Wimbledon auch Serena Williams besiegt.

Für die Deutsche Jule Niemeier gab es heute eine Niederlage: Sie verlor im Doppel mit Andrea Petkovic in der zweiten Runde gegen Xu Jian und Yang Zhaoxuan aus China. Niemeier trifft im Einzel-Wettbewerb am Sonntag im Achtelfinale auf die Britin Heather Watson.

