Große Polizei-Präsenz in Paris wegen der anhaltenden Unruhen. (dpa / AP / Christophe Ena)

Das teilte das Innenministerium in Paris mit. In der vorangegangenen Nacht waren mehr als 700 Menschen festgenommen worden. Seit dem Tod eines jungen Mannes, der vor knapp einer Woche bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Paris von einem Polizisten erschossen worden war, kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen in französischen Städten. Insgesamt wurden bisher mehr als 3.000 Menschen festgenommen, darunter viele Minderjährige.

Gestern Abend beriet die Regierung in einer Krisensitzung über das weitere Vorgehen. Anders als erwartet, wurde keine Erklärung abgegeben.

