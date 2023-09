Nach dem Aus bei den US Open: Alexander Zverev winkt dem Publikum zu. (Frank Franklin II / AP / dpa / Frank Franklin II)

Er unterlag dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien mit 3:6, 2:6 und 4:6. Zwei Tage nach dem Sieg gegen den Italiener Jannik Sinner über mehr als viereinhalb Stunden fehlte Zverev in New York die Kraft, um gegen Vorjahressieger Alcaraz zu bestehen. Zverev musste sich zudem nach dem zweiten Satz behandeln lassen. Der Olympiasieger aus Deutschland wartet damit weiter auf seinen ersten Turniersieg bei einem Grand Slam. Alcaraz trifft in der Runde der besten Vier nun auf den Russen Daniil Medwedew.

