Der Flughafen Schiphol in Amsterdam (imago stock&people)

Die beiden seien in einem Flugzeug gefasst worden, das in Richtung Spanien starten sollte, teilte die Behörde mit. Das Paar war zuvor aus einem Hotel geflohen, in dem positiv auf Corona getestete Reisende aus Südafrika untergebracht sind, bei denen zum Teil auch die neue Omikron-Variante festgestellt worden war.

Die Polizei übergab die beiden der Gesundheitsbehörde. Das Paar wurde daraufhin erneut unter Quarantäne gestellt. Die Behörden leiteten eine Klage wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ein.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.