Aktivsten haben sich heute früh aus Protest gegen den Ausbau der Autobahn 49 im hessischen Dannenröder Forst von Autobahnbrücken abgeseilt.

Nach Angaben der Polizei wurden die Autobahnen 3, 5 und 661 in der Region von Frankfurt und Wiesbaden deshalb an den betreffenden Stellen komplett gesperrt.



Seit über einem Jahr protestieren Umweltschützer in Hessen gegen den Ausbau der A49 zwischen Gießen und Kassel. Erst gestern gab es in Dannerod und vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin einen Aktionstag. Hunderte Menschen hatten an beiden Orten eine Menschenkette gebildet. Die Autobahn soll durch ein Waldgebiet führen. Bis Februar nächsten Jahres sollen dafür rund 27 Hektar Wald gerodet werden.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.