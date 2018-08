Der Grünen-Vorsitzende Habeck sieht im Ausbau der Stromnetze eine zumutbare Belastung für Anwohner von Überlandleitungen.

Habeck sagte im Deutschlandfunk, dass ein solches Infrastrukturprojekt zwar einen Eingriff in Natur und Landschaft bedeute, dies jedoch von den Menschen hingenommen werden müsse. Der Grünen-Politiker, der zugleich Umweltminister von Schleswig-Holstein ist, kritisierte zudem die Dauer der behördlichen Genehmigungsverfahren für neue Stromtrassen. Diese könnten nach seinen Erfahrungen beschleunigt werden.



Habeck lobte den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, die Stromnetze rascher auszubauen und zugleich mit der Bevölkerung über mögliche negative Folgen das Gespräch zu suchen. Der CDU-Politiker will heute bei der Bundesnetzagentur in Bonn seine Pläne vorstellen. Nach Angaben der Behörde sind von den 7.700 Kilometern erforderlicher Trassen erst etwas mehr als zehn Prozent gebaut.