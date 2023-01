Photovoltaik

Im österreichischen Grafenwörth sind die Bauarbeiten für eine der größten Anlagen in Europa weitgehend abgeschlossen, wie die Betreiber mitteilten. Sie entspricht in ihrer Größe etwa 24 Fußballfeldern und schwimmt auf einem Baggersee. Sie soll in den nächsten Wochen ans Netz gehen und 7.500 Haushalte versorgen. Zuvor hatte die Stadt Durmersheim in Baden-Württemberg mitgeteilt, dass auf dem dortigen Stürmlinger See Deutschlands größte Anlage entstehen wird.