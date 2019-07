Reporterin Anja Nehls besucht für das Wochenendjournal Betriebe, die ganz unterschiedliche Wege gehen, um gute Azubis zu finden. Sie trifft einen Optiker in Berlin, der Flüchtlinge aus Syrien ausbildet. In der Tischlerei "Tischleria" arbeiten ausschließlich Frauen. "Werk5" ist ein Modellbaubetrieb, in dem die Azubis eher Programmierer als Handwerker sind. Außerdem besucht sie ein Tiefbauunternehmen, das mehrmals bester Ausbildungsbetrieb in Berlin war und schaut beim Ausbildungszentrum der Innung Sanitär Heizung Klima vorbei.