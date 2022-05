Die Panzerhaubitze 2000 ist die modernste Panzerhaubitze im Einsatz bei der Bundeswehr. Sie hat mit einem Kaliber von 155mm eine Reichweite von bis zu 30 km. Nun sollen sieben an die Ukraine geliefert werden. (IMAGO/Sven Eckelkamp)

In Zusammenarbeit mit den Niederlanden werde man bis zu 18 Besatzungen der schweren Geschütze ausbilden, teilte das Verteidigungsministerium auf Twitter mit. Die Einweisung der Soldaten findet an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz statt.

Deutschland will der Ukraine sieben Panzerhaubitzen übergeben, die Niederlande fünf.

Das Bundesverteidigungsministerium betonte, durch die Ausbildung und Lieferung werde Deutschland nicht Kriegspartei.

Bundesjustizminister Buschmann erklärte, die Ukraine dürfe in begrenztem Umfang auch auf russischem Territorium militärisch agieren. Der FDP-Politiker betonte bei einer Befragung im Bundestag, im Kriegsvölkerrecht sei man sich einig, dass sich das Opfer eines Aggressors verteidigen dürfe. Es wäre verrückt, wenn derjenige, der sich völkerrechtsgemäß verhalte, gefesselter in den Konflikt gehen müsse als der illegitime Angreifer.

