Panzerhaubitze 2000

Die Einweisung der Soldaten findet an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz statt. Deutschland will der Ukraine sieben Panzerhaubitzen übergeben, die Niederlande fünf. Das Bundesverteidigungsministerium betonte , durch die Ausbildung und Lieferung werde Deutschland nicht Kriegspartei.