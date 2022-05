Die Ausbildung ukrainischer Soldaten im Westen könnte ein Fall der Kriegsbeteiligung sein (AP/Efrem Lukatsky)

Erst wenn die Konfliktpartei entsprechend eingewiesen und an solchen Waffen ausgebildet werde, verlasse man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung, so das Gutachten.

Das 12-seitige Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes trägt den Titel "Rechtsfragen der militärischen Unterstützung der Ukraine durch NATO-Staaten zwischen Neutralität und Konfliktteilnahme". Es wurde im März erstellt, also vor dem Beschluss von Bundesregierung und Bundestag, deutsche Flugabwehrpanzer ("Gepard") direkt an die Ukraine zu liefern und zugleich ukrainische Soldaten an westlichen Waffen auszubilden.

Training in Deutschland

Das amerikanische Verteidigungsministerium hatte am Freitag erklärt, dass das US-Militär ukrainische Soldaten bereits an Waffensystemen ausbildet. Das Training finde auf US-Militär-Stützpunkten in Deutschland in Absprache mit der Bundesregierung statt, die bei der Koordinierung und Organisation helfe.

Auch Verteidigungsministerin Lambrecht hatte erklärt, die Bundeswehr beteilige sich mit den USA und den Niederlanden an der Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschen Boden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.