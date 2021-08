Bundesbildungsministerin Karliczek sieht Reformbedarf im Bafög-System.

Die CDU-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", die staatliche Unterstützung von Schülern, Studenten und Auszubildenden müsse überarbeitet und an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden. Unter anderem will die Bildungsministerin die Bafög-Altersgrenze für Studierende nach hinten verschieben, sodass auch Personen gefördert werden könnten, die älter als 35 sind. Außerdem solle die Förderung nicht mehr automatisch mit der Regelstudienzeit auslaufen.



Karliczek sprach sich zudem dafür aus, dass der Staat auch eine Zweitausbildung finanziell unterstützen müsse. Das Bafög müsse neuen Bildungsbiografien gerecht werden, die nicht mehr so einheitlich ablaufen wie früher, so die Bildungsministerin.

