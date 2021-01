Ausblick auf 2021 Weiter im Kontinuum der Krisen Ein Kommentar von Stephan Detjen

Das Jahr startet mit Hoffnung im Kampfen gegen Corona. Aber es sind noch weitere Krisen zu bewältigen, kommentiert Stephan Detjen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Der krisenhafte Epochenwandel wird nach 2020 und nach Corona noch nicht vorbei sein, meint Dlf-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen. Klimakrise und leere Kassen würden wieder Thema, der Systemwettkampf zwischen Autoritarismus und liberaler Demokratie weltweit in aller Härte weitergehen.

Es wird ein Jahr der politischen Einschnitte und Zäsuren sein. Gleich zu Beginn hat sich das Vereinigte Königreich endgültig von der Europäischen Union abgekoppelt. In zwei Wochen wird Donald Trump das Weiße Haus verlassen, voraussichtlich gegen Ende des Jahres Angela Merkel das Kanzleramt in Berlin. Und wenn alles sehr gut läuft, ist im Spätsommer das Virus besiegt. Wird Corona 2021 tatsächlich Vergangenheit geworden sein, wäre das für viele gewiss die am unmittelbarsten spürbare und heute am innigsten ersehnte Zäsur im neuen Jahr.

Krisenhafter Epochenwandel

Doch alle Endpunkte und Neuanfänge, die schon an seinem Anfang absehbar sind, werden sich einfügen in ein größeres und andauerndes Kontinuum des krisenhaften Epochenwandels. Wenn Joe Biden am 20. Januar den Amtseid als 46. Präsident der USA leistet, wird die Welt nicht repariert sein. Trump war kein politischer Blechschaden der Demokratie, der sich einfach mal ausbeulen lässt. Das Ringen um die Zukunft und Gestalt liberaler Demokratien wird weltweit in aller Härte weitergehen. Putin, Erdogan und Orban sind noch da, Trump kommt vielleicht wieder. Und am wirksamsten verkörpern Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas den machtvollen Gegenentwurf eines autoritären Kapitalismus im 21. Jahrhundert.

(picture alliance / abaca | Gripas Yuri/ABACA)Trumps Potenzial für Störfeuer bleibt

Zwar ist Donald Trump abgewählt, eine Mehrheit der Republikaner halte ihn aber für den eigentlichen Gewinner der Wahl, kommentiert Gregor Peter Schmitz von der "Augsburger Allgemeinen Zeitung". Zu Optimismus, dass die Vereinigten Staaten wirklich wieder Vereinigte werden, bestehe leider wenig Anlass.

Das wurde auch in der Corona-Bekämpfung deutlich. Liest man die Tabellen nationaler Infektions- und Todeszahlen in der Pandemie als Messgrößen in einem globalen Systemwettbewerb, ist ein gutes Jahr nach dem Ausbruch der Seuche nicht wirklich klar, wer die Sieger und wer die Verlierer sind. Es wird im Rückblick der kommenden Monate auch hierzulande noch darüber diskutiert werden, ob es die Innovationskräfte und individuelle Veränderungsbereitschaft in offenen Gesellschaften waren oder die Macht- und Kontrollinstrumente autoritärer und kollektivistischer Systeme, die effektiver im Kampf gegen das Virus wirkten.

(Eurokinissi)Wie Corona den Welthandel verändert

Fehlende Atemschutzmasken, zu wenig Kittel und Handschuhe: Die Corona-Pandemie hat im Frühjahr die Risiken der globalen Arbeitsteilung offengelegt. Aber auch schon vor der Pandemie hatte ein Umdenken eingesetzt: aus wirtschaftlichen, aber auch aus politischen und ökologischen Gründen.

Klimakrise und leere Kassen

Ist die Pandemie einmal vergangen, wird wieder ins Bewusstsein rücken, dass unsere Zukunft nach wie vor die Klimakrise ist. Im Sommer wird das in Deutschland beim Blick auf Bäume und Wälder wieder schmerzlich ins Auge stechen. Zugleich wird erst im Verlauf des Jahres die ökonomische Schadensbilanz der Corona-Krise in ihrem ganzen Ausmaß berechenbar sein. Die neue Bundesregierung, die voraussichtlich im Winter ins Amt kommt, wird dann mit leeren Kassen wirtschaften müssen. Nach einem Jahr, in dem vor allem die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats mit seinem Gesundheitssystem und astronomischen Hilfszahlungen neue Wertschätzung erfuhr, wird es deshalb auch wieder darum gehen müssen, die Kräfte von Selbständigen, mittelständischen Unternehmen und der Industrie zu revitalisieren.

(picture alliance/dpa/Oliver Berg)Ökonom erwartet Wachstum in 2021

Trotz Corona-Pandemie erwartet der Ökonom und Wirtschaftsweise Lars Feld eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland. Eine Drei vorm Komma beim Wirtschaftswachstum sei 2021 möglich, sagte er im Dlf. Zugleich rechnet er mit einer leichten Steigerung der Arbeitslosenquote.

Kraft der Migrationsgesellschaft

In ihrer Neujahrsansprache hat Angela Merkel darauf hingewiesen, dass der Durchbruch zur Überwindung der Coronakrise mit einem in Deutschland entwickelten Impfstoff gelang. Merkel nannte die Namen der Mainzer Unternehmensgründer Uğur Şahin und Özlem Türeci als Beleg für die Kraft, die aus der Vielfalt der Migrationsgesellschaft erwächst. Thilo Sarazin und seinen Anhängern mag das in den Ohren klingen, wenn sie demnächst bei der Impfung mit dem Biontech-Impfstoff an der Reihe sind. Was aber auch in Erinnerung bleiben und Bewusstsein für die Potentiale dieser Gesellschaft prägen sollte, ist die Tatsache, dass ein privates Unternehmen der oft verachteten Pharmaindustrie mit einem Verfahren der gerade in Deutschland misstrauisch regulierten Gentechnologie einen Ausweg aus der globalen Pandemie bahnte.

(Picture Alliance / Ulrich Baumgarten)Pandemie als "Beispiel, wie träge Gesellschaften sind"

Die Corona-Pandemie zeigt, wie sehr sich eine Gesellschaft mit Risiken auseinandersetzen muss. Zwar sei der Mensch in der Lage, bestimmte Gefährdungen als Risiken wahrzunehmen und auf diese zu reagieren, sagte der Soziologe Armin Nassehi im Dlf. Die Pandemie zeige aber auch, wo die Grenzen des Kalkulierbaren seien.

Krisen stellen die Frage, wer wir sind

Die Beispiele illustrieren, vor welchen Abwägungen die Politik in diesem Jahr stehen wird, wenn sie Lehren aus einer Krise ziehen will, die zugleich auch Schlüssel zur Bewältigung andauernder und neuer Herausforderungen sein sollen. Krisen lassen sich dabei als identifikatorische Herausforderungen verstehen. Sie konfrontieren Gesellschaften und jeden Einzelnen mit der Frage: Wer bist Du? Wer willst Du sein? Was kannst Du für andere leisten?

(picture alliance / dpa / Jens Büttner)CDU vor Bundesparteitag und Bundestagswahl

Im Februar verkündete Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug von der Parteispitze, die Pandemie verhinderte bisher die Wahl eines Nachfolgers. Das Umfragehoch übertüncht, dass die CDU für junge Wähler wenig attraktiv ist, sich schwer tut mit moderner Frauen- und Klimapolitik.

Zu den ersten, die diese Frage als politische Selbstbestimmung in Deutschland beantworten müssen, gehören die 1.001 Delegierten der CDU, die in zwei Wochen einen neuen Vorsitzenden ihrer Partei wählen. Nur vordergründig geht es dabei um die Nachfolge Annegret Kramp-Karrenbauers. Tatsächlich verhandelt die Partei über das Erbe Angela Merkels, dessen ganze Dimension im letzten Jahr noch einmal greifbar wurde. Merkel hat als Krisenpolitikerin verlorenes Vertrauen in die Regierung und ihre Partei zurückgewonnen. Die Sehnsucht nach einer tiefen Zäsur und Neuorientierung, die Teile der CDU noch vor einem Jahr bewegte und andere dazu veranlasste, nach radikalen Alternativen für Deutschland zu rufen, ist nicht verflogen, aber deutlich gedämpft.

2021 sind alle gefragt

Ob diese Stimmungslage bis zum Herbst anhält, ist offen. Zu den Lehren des vergangenen Jahres gehört einmal mehr die Erkenntnis, wie wechselvoll die Geschichte in ihrem atemberaubend beschleunigten Takt verläuft. Im September aber, das ist absehbar, werden alle Wahlberechtigten in Deutschland gefragt sein, ihre Erfahrungen und Lehren aus den vergangenen Krisenjahren in Wahlentscheidungen umzuwandeln. Fällt die Wahl mit dem Ende der Pandemie in Deutschland zusammen, ist es möglich, diese Krise auch als Chance für eine Selbstbesinnung und –bestimmung der Demokratie zu nutzen.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.