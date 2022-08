Fischsterben in der Oder

Helfer in Polen sammeln verendete Fische mit Hilfe eines flexiblen Damms ein. (dpa/Marcin Bielecki)

In Polen waren es laut der Feuerwehr fast 100 Tonnen. Weder die deutschen noch die polnischen Behörden konnten bislang eine Ursache des Fischsterbens ausmachen.

Gewässerökologen stellten fest, dass sich eine giftige Algenart in der Oder ausgebreitet hat. Diese kommt eigentlich im Brackwasser vor, also in einer Mischung aus Süß- und Salzwasser. Das könne ein Indiz für eine Salzeinleitung in die Oder sein, hieß es. Für Menschen sei die Alge ungefährlich.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.