Im Kreis Gütersloh soll von heute an die Bundeswehr dabei helfen, rund 5.300 Personen auf das Coronavirus zu testen. 730 Infizierte wurden nach einem Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies bereits gefunden. Landrat Adenauer nannte im Dlf mehrere Gründe für den Ausbruch: die Arbeitsbedingungen bei Tönnies, aber auch die Rückkehr von Beschäftigten aus Rumänien und Bulgarien.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, seine Mitarbeiter seien nach der Testung hunderter Personen "fix und foxi". Deshalb habe er die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Adenauer kündigte an, dass die Polizei und andere Ordnungskräfte in den kommenden Tagen verstärkt überprüfen würden, ob die Regeln zum Mindestabstand und zur häuslichen Isolierung eingehalten werden. Rund 7.000 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Einen Lockdown, der über die bereits beschlossene Schließung der Schulen und Kitas hinausgehen würde, schloss Adenauer allerdings aus. Denn das Infektionsgeschehen sei klar auf das Unternehmen Tönnies in Rheda-Wiedenbrück begrenzt.

Laschet relativiert Äußerungen zu Rumänen und Bulgaren

Der Landrat des Kreises Gütersloh geht davon aus, dass neben den Arbeitsbedingungen bei Tönnies auch Heimatbesuche der ausländischen Beschäftigen zu dem Corona-Ausbruch geführt haben. Die Menschen hätten sich dort angesteckt und das Virus mit in den Betrieb gebracht, sagte Adenauer. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hatte ausdrücklich Rumänen und Bulgaren dafür verantwortlich gemacht und damit Empörung ausgelöst. Inzwischen relativierte er seine Äußerungen. Es verbiete sich, Menschen - gleich welcher Herkunft - irgendeine Schuld am Virus zu geben, erklärte der CDU-Politiker. Das sei für ihn wie für die gesamte Landesregierung selbstverständlich.

Bundesarbeitsminister Heil will noch vor der Sommerpause Gesetzentwurf vorlegen

Bundesarbeitsminister Heil kündigte an, die Arbeitsschutzregeln für die Fleischindustrie zügig zu verschärfen. Noch vor dem Sommer werde er ein entsprechendes Gesetz vorlegen, sagte der SPD-Politiker gestern Abend. Der Entwurf sehe die digitale Erfassung der Arbeitszeit, ein Verbot von Werkverträgen und schärfere Kontrollen vor.



Hier erfahren Sie mehr über die prekären Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben.

