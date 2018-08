Bundesaußenminister Maas hat nach seinem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz zu mehr Zivilcourage gegen Rassisten und Antisemiten aufgerufen.

Er glaube, dass deren Lautstärke vor allen Dingen etwas mit der Stille der Übrigen zu tun habe. Maas äußerte sich in einem Gespräch mit jungen Polen und Deutschen in einer Jugendbegegnungsstätte in der Nähe des früheren Konzentrationslagers. Die überwiegende Mehrheit in Deutschland sei für ein weltoffenes Land, artikuliere das aber zu wenig. Viele unterschätzten ihre Möglichkeiten, der Weltoffenheit und Toleranz eine Stimme zu geben.



Maas hatte die KZ-Gedenkstätte als erster deutscher Außenminister seit 26 Jahren besucht und von einem der schrecklichsten Orte der Welt gesprochen.