In der Gedenkstätte des früheren deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau ist an die Ermordung der Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten erinnert worden.

An der Gedenkfeier nahmen neben ehemaligen Häftlingen auch Vertreter der Sinti und Roma sowie Politiker, Diplomaten und Jugendliche teil. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, rief zum Widerstand gegen Antiziganismus auf. Sinti und Roma würden nach wie vor diskriminiert, ausgegrenzt und bedroht.



Heute vor 75 Jahren ermordeten die Nationalsozialisten in Auschwitz die verbliebenen 2.900 Häftlinge des so genannten "Zigeunerlagers".