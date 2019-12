Bundeskanzlerin Merkel hat die Verbrechen der Nationalsozialisten als untrennbar mit der deutschen Identität verbunden bezeichnet. Einen Schlussstrich könne es nicht geben und auch keine Relativierung, sagte sie in ihrer Rede bei ihrem ersten Besuch im ehemaligen NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

An die Verbrechen Deutscher zu erinnern, die Täter zu benennen und den Opfern ein würdiges Andenken zu erhalten, sei nicht veräußerbar. Dies deutlich zu sagen, sei in diesen Tagen nötig, betonte Merkel. Dass es heute in Deutschland wieder ein blühendes jüdisches Leben gebe, sei ein großes Geschenk, das fast einem Wunder gleiche.



Polens Ministerpräsident Morawiecki warnte vor dem Vergessen. Es gebe immer weniger Zeitzeugen, sagte er. Umso größer sei die Verpflichtung, die Erinnerung zu bewahren und zu pflegen.

Kranzniederlegung an der Schwarzen Wand

Zuvor hatte Merkel an der sogenannten Schwarzen Wand in Auschwitz einen Kranz niedergelegt und mit einer Schweigeminute der dort ermordeten Häftlinge gedacht. An der Mauer hatten die Nationalsozialisten tausende KZ-Insassen erschossen. Gemeinsam mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki und dem Direktor der Gedenkstätte, Cywinski, durchschritt sie das Tor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei".



Anlass für den Besuch Merkels ist das zehnjährige Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die sich für den Erhalt der Stätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt. Dort wurden während der deutschen Besetzung Polens nach Schätzungen mehr als eine Million Menschen ermordet, zumeist Juden.