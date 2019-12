Bundeskanzlerin Merkel hat im ehemaligen NS-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau der Opfer der Nazi-Gräuel gedacht.

An der sogenannten Schwarzen Wand legte sie einen Kranz nieder und gedachte mit einer Schweigeminute der dort ermordeten Häftlinge. An der Mauer hatten die Nationalsozialisten tausende KZ-Insassen erschossen. Gemeinsam mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki und dem Direktor der Gedenkstätte, Cywinski, durchschritt sie das Tor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei".



Es ist der erste Besuch der Kanzlerin in der Gedenkstätte. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die sich für den Erhalt der Stätte auf dem Gelände des ehemaligen Lagers einsetzt. Dort wurden während der deutschen Besetzung Polens nach Schätzungen mehr als eine Million Menschen ermordet, zumeist Juden.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte den Besuch der Kanzlerin als ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der ein Rechtsruck in der Gesellschaft zu beobachten sei.