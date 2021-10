Unbekannte haben die NS-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau mit teils antisemitischen Schmähungen beschmiert.

Wie die Leitung der Gedenkstätte per Twitter mitteilte, wurden auf neun Holzbaracken gesprayte Aufschriften entdeckt. Es handele sich um eine empörende Attacke auf das Symbol einer der größten Tragödien in der Geschichte der Menschheit, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt. Die Gedenkstätte rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden.



Auschwitz-Birkenau war das größte Vernichtungslager in der NS-Zeit. Dort wurden etwa eine Million Juden, aber auch nichtjüdische Opfer wie Sinti und Roma, polnische Staatsbürger und Homosexuelle ermordet.

