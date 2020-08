Heute ist der Opfer der Schoa und des Völkermords an Sinti und Roma im Nationalsozialismus gedacht worden.

Dazu versammelten sich Spitzenvertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Zentralrats der Juden und des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma im ehemaligen Vernichtungslager Birkenau. Sie legten Kränze nieder und besichtigten Gebäude des Stammlagers Auschwitz. Die Massenmorde der Nazis in Europa seien ein Zivilisationsbruch gewesen, der heute dazu verpflichte, gegen jede Form von Rassismus und Nationalismus seine Stimme zu erheben, sagte der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose. Man dürfe nicht länger wegschauen, wenn Nationalisten und rechte Organisationen demokratische Werte beseitigen wollten. In ähnlicher Weise äußerten sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, und die beiden EKD-Spitzen Präses Schwaetzer und Ratsvorsitzender Bedford-Strohm.



Die Gedenkfeier in Auschwitz fand anlässlich des vom Europäischen Parlament ins Leben gerufenen europäischen Holocaust-Gedenktages für Sinti und Roma statt.