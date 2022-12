Reichsbürger-Razzia

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner. (dpa/Jens Büttner)

Komitee-Vizepräsident Heubner nannte es bizarr und lächerlich, wie die AfD versuche, sich aus ihrer jahrelangen Unterstützung des "Reichsbürger"-Milieus herauszuschleichen. Es sei an der Zeit, die Partei im Bundestag gerade unter Sicherheitsaspekten sehr viel deutlicher in den Blick zu nehmen und ihre Verantwortlichkeiten für die Entwicklungen im rechtsextremen Milieu zu benennen, so Heubner.

Am Mittwoch hatte die Polizei eine terroristische Gruppe zerschlagen, die den "Reichsbürgern" zugeordnet wird und einen politischen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. 25 Personen wurden festgenommen, darunter die Berliner Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann.

