Das Archiv des Museums Auschwitz-Birkenau erhält Zugriff auf die Datenbank des Internationalen Suchdienstes.

Wie der Suchdienst in Bad Arolsen mitteilte, können durch die Kooperation das Wissen über die Namen und Schicksale der Auschwitz-Häftlinge erweitert und die Namensliste des Museums vervollständigt werden.



Die Nationalsozialisten ermordeten in Auschwitz-Birkenau mindestens 1,1 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen waren Juden, von denen viele ohne Registrierung direkt in den Gaskammern getötet wurden.