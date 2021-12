Das Logo von Amazon (imago/Sascha Ditscher)

Auch die Nachrichtenagentur Associated Press war nach eigenen Angaben davon betroffen. Amazon habe die Ursache inzwischen gefunden und arbeite an einer Lösung, heißt es. Details wurden nicht genannt. Dem Vernehmen nach sollen die technischen Probleme in einem Rechenzentrum an der US-Ostküste zuerst aufgetreten sein. Amazon ist mit einer der größten Anbieter von Speicherlösungen im Internet.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.