Die Ursache für den etwa 70-minütigen bundesweiten Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 war nach Angaben der Telekom die Installation einer neuen Software.

Bei Routine-Wartungsarbeiten sei es in den frühen Morgenstunden zu der Störung in weiten Teilen des Landes gekommen, obwohl die neue Software zuvor ausführlich getestet worden sei, teilte die Telekom auf Anfrage mit. Ein Hackerangriff könne ausgeschlossen werden.



Heute früh waren in mehreren Bundesländern die Notrufnummern vorübergehend ausgefallen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren nicht über die 110 und 112 zu erreichen. Betroffen waren unter anderem Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und mehrere Großstädte. Bereits Ende September hatte es eine Störung bei den Notrufnummern gegeben.

Ersatz-Nummern gelten bundesweit

Feuerwehr und Rettungsdienst sind in solchen Fällen über die Nummer 19222 erreichbar - vom Mobiltelefon aus gewählt muss noch die Ortsvorwahl davorgesetzt werden. Die Polizei ist jeweils unter einer eigenen Nummer der Leitstelle erreichbar, diese Rufnummern sind im Internet zu finden. Den ärztlichen Notfall-Bereitschaftsdienst erreicht man bundesweit unter 116117.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.