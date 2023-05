Nach Informationen des Fernsehsenders Rai kam mindestens ein Mensch ums Leben, vier Personen würden noch vermisst. 17 Menschen seien gerettet worden. Insgesamt hätten sich 22 Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder auf dem Schiff befunden. In ersten Meldungen ist von einem plötzlich aufziehenden Unwetter die Rede, in dem das Boot auf dem Lago Maggiore gekentert sei. An der Suche nach den Vermissten sind Hubschrauber und Taucher beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.