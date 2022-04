US-Repräsentantenhaus

Blick auf das Kapitol, Sitz des US-Kongresses, in Washington (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Das Repräsentantenhaus in Washington stimmte für ein Gesetz, das die Insulin-Ausgaben pro Patient auf 35 Dollar begrenzt. Bislang müssen die Millionen Diabetiker in den USA hunderte Dollar pro Monat für ihr Insulin ausgeben. Für das Gesetz stimmten auch einige Abgeordnete der oppositionellen Republikaner. Nun muss es noch vom Senat gebilligt werden. Ob das gelingt, ist offen. In den USA leiden 7,4 Millionen Erwachsene unter einem Diabetes, der Insulin-Injektionen nötig macht.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.