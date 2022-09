Gesetzliche Krankenkassen

Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen übersteigen die Einnahmen. (picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Jens Kalaene)

Wie das Bundesgesundheitsministerium am Abend in Berlin mitteilte, machten die knapp 100 Kassen in diesem Zeitraum ein Minus von rund 287 Millionen Euro. Zugleich hätten deren Finanzreserven Ende Juni insgesamt noch 9,6 Milliarden Euro betragen. Laut Gesundheitsminister Lauterbach werden die Kassen dieses Jahr in den schwarzen Zahlen bleiben. Grund dafür sei neben den Rücklagen auch ein zusätzlicher Steuerzuschuss von 14 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.