US-Zwischenwahlen: Kongress der Vereinigten Staaten (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Adrien Fillon)

Die Republikaner sind nach wie vor auf dem Weg zu einer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus. Über die Kontrolle im Senat könnte am Ende erst die nötig gewordene Stichwahl im Bundessstaat Georgia Anfang Dezember entscheiden. Derzeit gilt hier die Aufmerksamkeit den letzten Auszählungen in Arizona und Nevada. Präsident Biden sieht trotz des drohenden Verlusts der Kongressmehrheit für die Demokraten eine Bestätigung seiner Politik und einen Auftrag an beide Parteien zu kooperieren. Vorgänger Trump gerät im Kampf um die Führungsrolle bei den Republikanern weiter unter Druck. Parteikollegen wiesen darauf hin, dass man mit ihm das dritte Mal in Folge bei Midterm-Wahlen unerwartet schwach abgeschnitten habe.

