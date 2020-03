Freunde treffen, zur Arbeit fahren oder rausgehen – das ist zurzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Seit dem 22. März 2020 gilt in Deutschland ein umfassendes Kontaktverbot.

In den meisten Bundesländern dürfen jetzt nur noch maximal zwei Personen gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs sein. Zudem müssen die Menschen, die nicht gemeinsam unterwegs sind, einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern einhalten. Die "soziale Distanzierung" soll dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer haben die Maßnahme beschlossen - dazu geraten hatten vor allem Virologen.

Befürworter und Kritiker der Kontaktverbote

"Abwarten und lernen" sei derzeit in der Wissenschaft die Devise, so Dlf-Wissenschaftsredakteur Volkart Wildermuth. Es gehe darum, dass Infektionsgeschehen so zu steuern, das es immer nur so viel Schwerkranke gibt, wie das Gesundheitssystem bewältigen kann.

Wenn die Zahlen dann zurückgehen, dürfe man die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung dennoch nicht sofort wieder zurückfahren, gibt Wildermuth zu bedenken. Sonst startet die Infektionswelle einfach wieder. "Das Problem ist, mit all den Einschnitten können wir das Virus abbremsen, aber wir können es wohl nicht stoppen", so Wildermuth.

Das öffentliche Leben in Deutschland ist stark eingeschränkt. Aber wie lange noch? Epidemiologen sagen, die Zahlen müssen soweit sinken, dass jeder neuen Infektion nachgegangen werden kann.

Die meisten Virologen, hatten zu Ausgangsbeschränkungen geraten.

So sagte der Virologe Martin Stürmer vor der Einführung der Kontaktverbote im Dlf: "Man hat in kleinen Schritten versucht, mit Maßnahmen - ohne das öffentliche Leben zu sehr zu beschneiden - die Verbreitung des Virus nicht zu unterdrücken, sondern zu reduzieren, und muss natürlich jetzt aufgrund der Fallzahlen einfach sehen: So funktioniert es nicht."

Der Ausbruch des Coronavirus sei nicht mehr einzudämmen, sondern nur noch zu verlangsamen, sagte der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit im Dlf. Es handele sich um eine sogenannte stille Pandemie: Das Virus breitet sich weltweit aus, wird aber erst bemerkt, wenn schwere Erkrankungsfälle auftreten.

Der Virologe Alexander Kekulé kritisierte im Dlf, die aus seiner Sicht zu gemächliche Reaktion der Politik. Gesundheitsminister Jens Spahn habe den Ernst der Lage nicht früh genug erkannt.

Wie gefährlich ist das Coronavirus? Wie kann man sich damit anstecken – und wie schützt man sich am besten? Was sollte man tun, wenn man glaubt, sich infiziert zu haben? Und wie steht es um Medikamente und Impfstoffe. Ein Überblick.

Politik

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) verteidigte im Dlf die von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Bundesländer vereinbarten Kontaktverbote. Diese seien eine harte Maßnahme - man habe aber noch härtere Schritte wie Ausgangssperren, sagte Schwesig im Dlf. Man habe damit aber noch härtere Regeln vermeiden wollen.

Die Kontaktverbote in Deutschland seien eine harte Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) im Dlf.

Die Frage ist nun, wie lange die Politik die aktuellen Ausgangsbeschränkungen aufrechterhalten soll.

Dies sei derzeit nicht abzusehen, sagte etwa Stephan Mayer (CSU), Staatssekretär im Bundesinnenministerium, im Dlf: Es wäre deshalb auch falsch zu signalisieren, dass ab dem 20. April das Leben wieder normal weitergehen könne.

FDP-Chef Christian Lindner hingegen forderte im Dlf, die Beschränkungen möglichst bald schrittweise aufzuheben. Der jetzige Zustand sei mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung untragbar. Allerdings müsse zunächst die Zahl der Neuinfektionen zurückgehen.

Ziel des Staates müsse es sein, die derzeitigen Beschränkungen so bald wie möglich aufheben zu können, sagte FDP-Chef Christian Lindner im Dlf. "Der jetzige Zustand ist unnatürlich."

Auswirkungen der Kontaktverbote

Auswirkungen auf die Grundrechte

Mit den Kontaktverboten - aber auch mit anderen Maßnahmen gegen das Coronavirus wie Versammlungsverboten - begrenzt der Staat Grundrechte.

So massive Einschränkungen wie derzeit seien etwas komplett Neues, sagte die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger im Dlf: "Wir sind alle überrascht, dass die gesetzliche Lage das hergibt zu großen Teilen, wenn eine entsprechend große Bedrohung ist. Dann sind wir in der ganz klassischen grundrechtlichen Abwägung zwischen der Einschränkung von Freiheiten und dem Schutz eines höheren Ziels, hier tatsächlich dem Leben und der Gesundheit der Menschen."

Solche massiven Grundrechtseinschränkungen wie derzeit habe man so noch nicht gekannt, weil eine Situation wie die Coronakrise noch nicht gegeben habe, sagte die Staatsrechtlerin Sophie Schönberger im Dlf.

Auch die Auswertung von Smartphonedaten, um das Einhalten der Kontaktverbote zu überprüfen, wird im Hinblick auf die Grundrechte kritisch diskutiert.

Können digitale Mittel dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen? Eine Überwachung einzelner Personen per Smartphone wie in China und Südkorea hält der Dlf-IT-Experte Peter Welchering für unwahrscheinlich.

Stephan Mayer (CSU), Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sagte im Dlf: Es sei sinnvoll, wenn die Bewegungsprofile von Kontaktpersonen von Infizierten besser nachverfolgt werden könnten. Dies könne mit Apps auf freiwilliger Basis geschehen.

Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber (SPD) plädierte für eine ausschließlich freiwillige Lösung - sonst würden Grundrechte über den Haufen geworfen werden, so Kelber gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

In einem Rechtsstaat muss politisches Handeln auch auf seine Verhältnismäßigkeit geprüft werden – auch bei großen Herausforderungen, meint Gudula Geuther. Was verhältnismäßig ist, habe auch eine zeitliche Komponente.

Auswirkungen auf den Alltag

Kaum noch Freunde treffen, viel Zeit alleine, mit Partner, Mitbewohnern oder Familie verbringen - die Einschnitte in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger durch die Kontaktverbote sind gravierend.

Die große Mehrheit der Bevölkerung vermeide unnötigen Kontakt, so das Resümee der Bundeskanzlerin rund einer Woche nach Einführung der Maßnahmen in einem auf der Internetseite der Bundesregierung veröffentlichten Podcast.

Das Kontaktverbot sei schwer auszuhalten, aber in der Sache völlig richtig kommentiert Lothar Lenz. Wenn Sport und Spazierengehen unter freiem Himmel mit der Familie möglich blieben, dann seien die anderen Einschränkungen viel leichter auszuhalten.

Doch die Situation ist dennoch angespannt. Holger Lengfeld, Soziologe an der Universität Leipzig sagt zum Beispiel, dass sich die Menschen in einer absolut paradoxen Situation befinden: Sie sollen zusammenstehen, ohne zusammenzustehen, also ohne sich nahezukommen. Das sei gegen jede Intuition.

Die Ausnahmesituation sei auch für Familien eine besondere Herausforderung, so Lengfeld. Sie verstärke die Benachteiligung ärmerer Kinder, während Kinder aus gut gestellten Familien häufig etwas dazulernten, weil sie ein anregendes Umfeld hätten.

Das gesellschaftliche Leben in Deutschland kommt durch die Coronakrise zum Erliegen. Kontaktverbote führen zu Isolierung und Distanzierung. Wie gehen Menschen damit um?

Die Beschränkungen wegen des Coronavirus verstärken zudem gravierende Probleme. So sei die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt europaweit gestiegen, so Europarats-Generalsekretärin Marija Pejčinović Burić gegenüber der dpa.

Das Coronavirus fordert in Deutschland auch eine Abkehr von bisher ganz selbstverständlichen Dingen des gemeinsamen Lebens – mit Folgen für die Psyche. Tipps gegen die Angst und die Einsamkeit.

Während die physischen Kontakte begrenzt sind, werden immer mehr Aktivitäten ins Internet verlagert.

Können Skype-Konferenzen, WhatsApp-Chats und Streamings von Konzerten oder Lesungen ersetzen, was uns allen jetzt fehlt – nämlich wirklicher Kontakt? Dlf-Redakteurin Felicitas Boeselager hat sich mit dieser Frage befasst.

Ausgangsbeschränkungen im Ausland

Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern gelten zur Zeit Ausgangsbeschränkungen mit teils strengeren Maßnahmen.

In Italien etwa, wo das Virus sich besonders schnell ausbreitete, gelten strikte Ausgangssperren. Diese seien der einzige Weg, dessen Ausbreitung zu bekämpfen, sagte die italienische Politikerin Laura Garavini im Dlf.

Auch in Spanien hat die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez hat aufgrund der hohen Infektionsrate eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Diese Maßnahme stößt bei den meisten Spaniern auf Verständnis, berichtet Korrespondent Hans-Günter Kellner.

In Frankreich haben Hilfsorganisationen die Ausgangsberschränklungen kritisiert: Die Versorgung von Asylbewerbern und die Hygienebedingungen in Notlagern würden wegen der Ausgangssperre noch schlechter. Ein Lager in Paris wird jetzt aufgelöst, wie Korrespondentin Bettina Kaps erzählt.

Das Coronavirus hat weltweit das Leben der Menschen verändert, aber wie geht man in den einzelnen Ländern mit der Pandemie um? Ein durchaus persönlicher Einblick in die Situation in Italien, Russland, Iran und Mauritius.