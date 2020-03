Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich dafür ausgesprochen, schon jetzt Überlegungen für einen Ausstieg aus den Beschränkungen des öffentlichen Lebens anzustellen.

Der Satz, es sei zu früh, über eine Exit-Strategie nachzudenken, sei falsch, schreibt der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Welt am Sonntag". Noch sei keine Zeit der Entwarnung, und das konsequente Einhalten der derzeitigen Maßnahmen ermögliche erst die Rückkehr zur gewohnten Freiheit. Es sei aber richtig, zum jetzigen Zeitpunkt Strategien für die Zeit nach der Krise zu entwickeln, um Transparenz sicherzustellen. - Auch der FDP-Vorsitzende Lindner mahnte einen Fahrplan zur Lockerung der Kontaktbeschränkungen an. Man müsse sich intensiv mit der Frage beschäftigen, wann man das öffentliche Leben wieder hochfahre, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.