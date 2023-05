Brandbekämpfung in einem Öldepot in Krasnodar, Russland. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Krasnodar Region Governor Telegr)

Der Chef der lokalen Militärverwaltung teilte mit, diese beginne Freitag nachmittag und gelte für 58 Stunden. Einen Grund nannte er nicht. Cherson liegt in der Nähe der Front im Süden. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit der angekündigten Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs setzte Russland seine Luftangriffe auf mehrere Regionen in der vergangenen Nacht fort. Dabei wurden in Cherson drei Menschen getötet.

Der ukrainische Präsident Selenskyj traf unterdessen zu Gesprächen in Finnland ein. Neben einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Niinistö stünden auch Zusammenkünfte mit Ministerpräsidenten nordischer Länder an, hieß es in Medienberichten.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.