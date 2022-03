Blockaden in den Straßen von Kiew (dpa / picture alliance / Ceng Shou Yi)

Sie gilt von heute Abend 20 Uhr bis Montagmorgen 8 Uhr, wie Bürgermeister Klitschko mitteilte. In dieser Zeit dürften die Menschen ihre Häuser nur verlassen, um bei Luft- und Artillerieangriffen Schutzräume aufzusuchen. Geschäfte, Apotheken und Tankstellen blieben geschlossen; der öffentliche Nahverkehr werde eingestellt. Die Entscheidung sei vom Militär getroffen worden, betonte Klitschko. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

In der Nacht wurde das Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe in Winnyzja - rund 260 Kilometer südwestlich von Kiew - mit russischen Raketen beschossen. Es sei erheblicher Schaden entstanden, hieß es. Der ukrainische Präsident Selenskyj lehnte Gebietsverzichte zur Beendigung des Krieges ab. Man sei zu Verhandlungen bereit, werde aber keine Territorien aufgeben, um Frieden mit den russischen Invasoren zu erreichen, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Die russischen Truppen hätten bereits Tausende Soldaten verloren und weder Kiew noch Charkiw einnehmen können.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.