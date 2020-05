Heute feiert die islamische Welt das Ende des Fastenmonats Ramadan. Für fast zwei Milliarden Menschen ist das auch als Zuckerfest bezeichnete Eid al-Fitr das wichtigste Fest im Jahr. Es ist quasi Weihnachten für Muslime. Von einer ausgelassenen Feier kann dieses Jahr allerdings nicht die Rede sein. Wegen Corona ist alles anders.

Am Freitag noch hatten die Menschen in der Türkei die Gelegenheit, letzte Einkäufe vor dem großen Fest zu erledigen. Dieses Jahr ging es aber nicht darum, Festtagskleidung zu kaufen. Vor allem vor Lebensmittelläden bildeten sich lange Schlangen. Denn in der Türkei gilt eine Ausgangssperre über die Feiertage. Gesundheitsminister Koca will so die Pandemie unter Kontrolle halten.



Normalerweise wird das Ramadanfest, der Höhepunkt des religiösen Kalenders, drei Tage lang groß gefeiert mit Familie, Freunden, Nachbarn. Menschen treffen sich morgens in der Moschee, um gemeinsam zu beten. Jüngere besuchen Ältere, man isst zusammen. Gerade in der türkischen Metropole Istanbul sind zu Bayram (türkisch für "Fest") die Plätze und Straßen voller Menschen. An diesem Vormittag waren aber nur sehr wenige unterwegs. Moscheen sind für die Allgemeinheit geschlossen, auch in der Blauen Moschee herrschte am Morgen Stille. Wer ohne wichtigen Grund unterwegs ist, riskiert eine Geldstrafe von 3.150 türkischen Lira (umgerechnet über 400 Euro).

Türkei: Wenig Kritik gegen strenge Corona-Maßnahmen

Mit der Ausgangssperre möchte die türkische Regierung Familienbesuche unterbinden und eine weitere Verbreitung des Coronavirus verhindern. Bestimmte Gruppen befinden sich bereits seit zwei Monaten unter Quarantäne. Ältere über 65 Jahre dürfen ihre Häuser nur zu bestimmten Zeitblöcken verlassen, Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre gar nicht. Präsident Erdogan kündigte erst vor Kurzem an, dass die Schulen erst im September wieder öffnen werden.



Der Präsident für religiöse Angelegenheiten, Erbas, sagte, dass die Feiertage zwar die intensivste Zeit der Freude und des Enthusiasmus seien. Gleichzeitig seien aber menschliches Leben und Gesundheit wichtiger als alles andere. Von daher sei die Entscheidung völlig richtig, dieses Jahr auf Feierlichkeiten zu verzichten. Viele Menschen finden die Regelungen in Ordnung, zumindest gibt es keine öffentlichen Proteste. In den sozialen Medien trauten sich einige, sich über die Maßnahmen zu mokieren. Einige Twitter-User veröffentlichten ihre Outfits und Pläne für die Feiertage: Pyjama anziehen und fernsehen statt Verwandte besuchen.



Nicht nur in der Türkei, auch in den mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern in Asien und im arabischen Raum gelten vielerorts strikte Ausgangsbeschränkungen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Im Irak und Jordanien gelten Ausgangssperren. Selbst die heiligsten Moscheen in Mekka und Medina sowie die Al-Aksa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg blieben menschenleer.

Ramadanfest auch in Deutschland im Zeichen der Corona-Pandemie

In Deutschland haben es die Muslime im Vergleich ein wenig leichter. Islamische Gotteshäuser dürfen unter Corona-Auflagen wie der Einhaltung des Mindestabstands wieder öffnen. Die Atmosphäre einer vollen Moschee, wo die Muslime üblicherweise Schulter an Schulter beteten, sei damit nicht vergleichbar, erklärt Zekeriya Altug vom Vorstand der türkisch-islamischen Ditib. Zudem blieben rund 240 der fast 900 Ditib-Moscheen weiterhin ganz geschlossen.



Dieser Ramadan dürfte vielen Muslimen in Deutschland auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil viele Städte coronabedingt erstmals den Muezzinruf erlaubt haben. Eine Kirche in Berlin-Kreuzberg stellte Muslimen während des Ramadans sogar ihr Gotteshaus zur Verfügung. Jeden Freitag wurden zwei Predigten auf Deutsch und Arabisch gehalten, auch zum heutigen Ramadanfest.