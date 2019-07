Bundesumweltministerin Schulze hat sich für eine Pro-Kopf-Prämie ausgesprochen, um Belastungen der Bürger durch eine mögliche CO2-Abgabe auszugleichen.

Dieses Modell sei geeignet, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, sagte Schulze der "Passauer Neuen Presse". Sie wolle mit diesem Modell umwelt- und klimafreundliches Verhalten der Menschen belohnen. Die Ministerin drängte erneut auf ein Umsteuern in unterschiedlichen Sektoren. So habe Deutschland im Verkehr, in der Landwirtschaft sowie beim Heizen den Klimaschutz bislang verschlafen. In der "Rhein-Neckar-Zeitung" bekräftigte Schulze auch ihre Forderung nach einer Luftverkehrsabgabe.



Unterdessen schloss sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet den Forderungen von Umweltschützern und Forstbehörden nach einer Aufforstung der klimagestressten deutschen Wälder an. Der CDU-Politiker sagte dem Deutschlandfunk, das komme den Waldbauern, die große Schäden zu verzeichnen hätten, ebenso zu Gute wie der gesamten Gesellschaft.