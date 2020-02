Knapp zwei Wochen vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Fachkräftezuwanderung hat in Bonn eine zentrale Beratungsstelle für ausländische Fachkräfte eröffnet.

Die Mitarbeiter dort sollen Interessierte vor allem bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen beraten und diese zu den jeweils zuständigen Stellen lotsen. Die Beratung kann auch vom Heimatland aus per Telefon, E-Mail oder Chat in Anspruch genommen werden.



Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz tritt am 1. März in Kraft. Es soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen.