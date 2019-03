Das Vorhaben des Bundesinnenministeriums, von ausländischen Geistlichen vor ihrer Einreise künftig einen Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse zu verlangen, stößt bei betroffenen Religionsgemeinschaften auf Skepsis.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, sagte, wenn solche Regeln zu restriktiv gehandhabt würden, entstehe in den Gemeinden eine Lücke, die den falschen Akteuren in die Hände spiele. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz plädierte dafür, nur solche Kenntnisse zu verlangen, die im Ausland in einem überschaubaren Zeitraum erworben werden könnten. Andernfalls werde die Einreise ausländischer Geistlicher faktisch unmöglich gemacht.



Welches Sprachniveau verpflichtend werden soll, hat das Bundesinnenministerium noch nicht entschieden. Die Regelung würde auch jüdische Gemeinden treffen.