Die offizielle Facebook-Seite der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti (dpa / picture alliance / Vladimir Trefilov)

Das meldeten mehrere Nachrichtenagenturen aus Moskau. Danach sprach das Gericht die drei Männer schuldig, Schritte unternommen zu haben, um einen Machtwechsel mit Gewalt herbeizuführen. Ihnen werden Söldneraktivitäten und Terrorismus zur Last gelegt. Die Beschuldigten kündigten Berufung gegen das Urteil an. Dafür haben sie einen Monat Zeit. In Russland gilt ein Moratorium auf die Todesstrafe, in den Separatistenregionen hingegen nicht.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Lesen Sie außerdem:

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.