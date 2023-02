Türkei

Ausländische Retter unterbrechen Erdbebenhilfe wegen Sicherheitsrisiken

Das Technische Hilfswerk und die Hilfsorganisation ISAR Germany haben ihre Rettungsarbeiten im türkischen Erdbebengebiet unterbrochen. Die Organisationen erklärten, die Sicherheitslage in der Region Hatay habe sich in den vergangenen Stunden verschlechtert. Rettungsteams würden deshalb nur noch in besonderen Fällen aus dem Basislager ausrücken.

11.02.2023