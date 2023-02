Auch fünf Tage nach dem Erdbeben in der Türkei wurden in Hatay noch Überlebende gefunden. (Can Ozer/AP)

Die Organisationen erklärten, die Sicherheitslage in der Region Hatay habe sich verschlechtert. Rettungsteams würden deshalb nur noch in besonderen Fällen aus dem Basislager ausrücken. Die Sprecherin der THW-Zentrale in Bonn, sprach von tumultartigen Szenen. Gründe seien möglicherweise die Verknappung von Lebensmitteln und die schwierige Wasserversorgung. Der ISAR-Einsatzleiter sagte, die Trauer weiche langsam der Wut. Auch eine Katastrophenhilfseinheit des österreichischen Militärs hat ihre Rettungsarbeiten in der Provinz Hatay vorerst eingestellt. Ein Sprecher erklärte, es habe Zusammenstöße zwischen verschiedenen Gruppierungen gegeben. Einzelheiten nannte er nicht.

Die Zahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien ist inzwischen auf mehr als 24.000 gestiegen. Noch immer werden aber auch Überlebende gefunden.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.