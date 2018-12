Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz beklagt Schwachstellen bei der Datenerfassung ausländischer Straftäter.

In Deutschland gebe es "Auffälligkeiten im System", insbesondere wegen unterschiedlicher Verfahren in öffentlichen Registern, sagte LKA-Präsident Kunz der Deutschen Presse-Agentur. So seien etwa in hoher Zahl Alias-Personalien vorhanden, die zum Teil bewusst zur Täuschung genutzt würden. In anderen Fällen seien sie durch Unschärfen bei der Erhebung entstanden. Dadurch könne es zu Mehrfachidentitäten einer Person kommen, die durch hohe Aufwände erkannt und zusammengeführt werden müssten. In diesem Zusammenhang forderte der LKA-Chef eine verstärkte Erfassung von Fingerabdrücken und anderen biometrischen Daten.