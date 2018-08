Die deutsche Wirtschaft fordert von der Bundesregierung Augenmaß bei der geplanten Absenkung der Prüfschwelle für Übernahmen durch Investoren außerhalb der EU.

Es sei gut, dass die Koalition jetzt für klare Verhältnisse sorgen wolle, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Lang, in Berlin. Eine Absenkung der Prüfschwelle müsse aber auf sensible Bereiche beschränkt werden und sich strikt am Schutz der nationalen Sicherheit orientieren. Deutschland sei auf ein offenes Investitionsklima angewiesen, unterstrich Lang. Zugleich verwies er darauf, dass hierzulande fast drei Millionen Beschäftigte für Unternehmen in ausländischer Hand arbeiteten. - Die Prüfung von Übernahmen durch die Bundesregierung soll künftig bereits bei einem geplanten Anteilspaket von 15 Prozent erfolgen können. Bislang liegt der Schwellenwert bei 25 Prozent.