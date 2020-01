Die Bundesregierung hat die neuen Regelungen für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes verteidigt, gegen die vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt wurde.

In einer Stellungnahme für das Karlsruher Gericht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, vor allem die für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständigen Ressorts seien auf zutreffende und aktuelle Informationen zur Lagebeurteilung angewiesen. Eine Reduzierung dieser Informationen würde nach Ansicht Berlins die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung gerade in Krisensituationen deutlich verschlechtern.



Das Gericht verhandelt am kommenden Dienstag und Mittwoch über eine Klage der Organisation Reporter ohne Grenzen und mehrerer Journalisten, die sich gegen das neue BND-Gesetz richtet. Dort sind die Befugnisse des BND bei der sogenannten Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung zum ersten Mal ausdrücklich geregelt, also bei der strategischen Fernmeldeaufklärung von Ausländern. Die Kläger beanstanden, der BND dürfe auf dieser Grundlage quasi jede E-Mail, SMS und jedes Telefonat von Nicht-Deutschen im Ausland erfassen. Dies verletzte die Grundrechte. Auch Menschen im Ausland hätten ein Recht auf Privatsphäre. Für Journalisten berge dies die Gefahr, dass sich Informanten aus Angst vor Überwachung nicht mehr trauten, sensible Informationen zu teilen.



Die Bundesregierung verteidigt in ihrem Schriftsatz die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung als "unverzichtbares Instrument zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des BND". Sie mache mehr als 30 Prozent aller Meldungen der Abteilung Technische Aufklärung aus. Diese Abteilung trage zum gesamten nachrichtendienstlichen Aufkommen des deutschen Auslandsgeheimdienstes ungefähr die Hälfte bei.