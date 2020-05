Der Bundestag hat einer Ausweitung des Einsatzes deutscher Soldaten im westafrikanischen Mali und der Sahelregion zugestimmt.

Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten votierte für ein neues Mandat zur deutschen Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission EUTM. Es sieht vor, dass künftig bis zu 450 deutsche Soldaten entsendet werden können, 100 mehr als bisher. Sie sollen die malischen Streitkräfte künftig intensiver bei Einsätzen begleiten und ein Ausbildungszentrum in Zentral-Mali aufbauen. Der Bundestag befürwortete ferner, dass das EUTM-Mandatsgebiet auf die Sahel-Staaten

Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad ausgeweitet wird.



Die Bundeswehr ist in dem von islamistischen Terrorgruppen und organisierter Kriminalität bedrohten Mali außerdem am UNO-Einsatz Minusma beteiligt, der nahezu unverändert mit weiterhin bis zu 1.100 Soldaten fortgesetzt werden soll. Darüber wird das Parlament noch heute entscheiden.