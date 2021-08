Bundespräsident Steinmeier will während eines dreitägigen Besuchs in Tschechien die guten Beziehungen zum Nachbarland würdigen.

In Prag sind Gespräche mit Staatspräsident Zeman und mit Ministerpräsident Babis geplant. Um auf den Wert offener Grenzen in Europa hinzuweisen, nahm Steinmeier die Auslandsreise erstmals per Zug auf. Die Fahrt will er auch dazu nutzen, um sich mit Pendlern zwischen Deutschland und Tschechien auszutauschen. In der Regel nutzt das Staatsoberhaupt ein Flugzeug der Bundeswehr.

