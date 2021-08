Auslandsbesuch in Tschechien

Bundespräsident Steinmeier nimmt heute seine politischen Gespräche in Prag auf.

Zunächst wird er am Vormittag von dem tschechischen Staatspräsidenten Zeman mit militärischen Ehren empfangen. Weiter stehen Unterredungen mit Ministerpräsident Babis auf dem Programm. Um auf den Wert offener Grenzen in Europa hinzuweisen, war Steinmeier mit dem Zug angereist. In der Regel nutzt das Staatsoberhaupt ein Flugzeug der Bundeswehr. Vor seiner Abfahrt aus Berlin hatte Steinmeier betont, dass die Partnerschaft zwischen Deutschland und Tschechien auf einem festen Fundament ruhe. Dieses sei inzwischen unabhängig von den jeweiligen politischen Konstellationen und Regierungen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.