Mehrere Anfragen an das Pressebüro der Regierung und an das Militär hätten keine substanzielle Antwort zur Folge gehabt, teilte die "Foreign Press Association" mit. Pressefreiheit sei ein grundlegendes Bürgerrecht in einer demokratischen Gesellschaft. Es liege im öffentlichen Interesse, ein umfassenderes Bild der Bedingungen im Gazastreifen zu erhalten. Der Zugang werde nun schon seit zehn Wochen extrem eingeschränkt und stark kontrolliert.

Auch in früheren Konflikten hatte Israel den Zugang zum Gazastreifen für Journalisten beschränkt, jedoch nie so lange wie jetzt im Gaza-Krieg. Die Foreign Press Association vertritt 130 Medienunternehmen in mehr als 30 Ländern.

