Kritik über Behinderungen bei Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele in Peking (imago/ SNA/Alexander Vilf)

Amtliche Stellen seien regelmäßig eingeschritten, was ein Symptom für die erschwerten Arbeits-Bedingungen in China sei. Der Club berichtete von wiederholten Verboten und Behinderungen von ausländischen Reportern, von außerhalb der olympischen Sportstätten zu berichten. So hätten Sicherheitsbeamte Interviews unterbrochen oder Filmcrews an Aufnahmen auf öffentlichen Plätzen gehindert.