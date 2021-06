Die AfD will nach Angaben ihres Vorsitzenden Chrupalla die Beziehungen zu Russland weiter ausbauen.

In Zeiten politischer Spannungen sei er für Dialog und einen pragmatischen Umgang mit dem Land, sagte Chrupalla in Moskau. Er war auf Einladung des russischen Verteidigungsministeriums in das Land gereist. In den nächsten Wochen und Monaten solle es weitere Kontakte und Gespräche zwischen seiner Partei und russischen Kollegen geben, führte Chrupalla aus. Im Dezember war er mit dem russischen Außenminister Lawrow zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.